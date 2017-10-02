Экс-президент Бразилии Руссефф примет участие в международном форуме в Санкт-Петербурге

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 октября. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф примет участие в международном форуме "Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность", который открывается 2 октября в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на официальной странице политика в Facebook.

"Как основная гостья третьего международного форума "Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность", [организованного] в Санкт-Петербургском государственном университете, Дилма Руссефф примет участие в открытии этого мероприятия утром в понедельник, а также выступит завтра с лекцией", - отмечено в сообщении.

Форум пройдет 2-4 октября и будет посвящен социально-политическим и экономическим процессам в Латинской Америке, ее истории, культуре и связям с Россией.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение об импичменте в Федеральном верховном суде страны, однако окончательный вердикт по этому иску так и не был вынесен.