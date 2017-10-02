СМИ: Пхеньян призвал Сеул выйти из договора о взаимной обороне с США

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ПХЕНЬЯН, 2 октября. /ТАСС/. КНДР призвала Республику Корея выйти из оборонного союза с США и прекратить провокационные действия в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в опубликованной в понедельник в газете "Нодон синмун" редакционной статье.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
"Все корейцы должны бороться за то, чтобы незамедлительно отменить договор о взаимной обороне [между Сеулом и Вашингтоном] и заставить оккупационные войска США покинуть Южную Корею", - подчеркивает издание. Авторы статьи отмечают, что данное соглашение является базой для проведения совместных военных учений двух стран и размещения на Корейском полуострове американских стратегических вооружений. "Это представляет серьезную опасность для безопасности в регионе, где война может вспыхнуть в любой момент", - отмечает "Нодон синмун".
Газета подчеркивает, что договор о взаимной обороне дает США возможность начать вторжение в КНДР "в любое время". "Поэтому он должен быть отменен немедленно", - резюмируют авторы статьи.
1 октября исполнилось 64 года с момента подписания этого документа - два месяца спустя после окончания Корейской войны 1950-1953 годов. В соответствии с договором, США и Южная Корея обязаны вступить в войну в случае вооруженного нападения на одну из сторон третьей стороной. Документ также дает основание для нахождения в Республике Корея американских войск.