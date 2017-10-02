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СМИ: Пхеньян призвал Сеул выйти из договора о взаимной обороне с США

Международная панорама
2 октября, 7:02 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 2, октября. /ТАСС

Этот договор, как отмечается, дает США возможность начать вторжение в КНДР "в любое время"

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© AP Photo/Ahn Young-joon

ПХЕНЬЯН, 2 октября. /ТАСС/. КНДР призвала Республику Корея выйти из оборонного союза с США и прекратить провокационные действия в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в опубликованной в понедельник в газете "Нодон синмун" редакционной статье.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Все корейцы должны бороться за то, чтобы незамедлительно отменить договор о взаимной обороне [между Сеулом и Вашингтоном] и заставить оккупационные войска США покинуть Южную Корею", - подчеркивает издание. Авторы статьи отмечают, что данное соглашение является базой для проведения совместных военных учений двух стран и размещения на Корейском полуострове американских стратегических вооружений. "Это представляет серьезную опасность для безопасности в регионе, где война может вспыхнуть в любой момент", - отмечает "Нодон синмун".

Газета подчеркивает, что договор о взаимной обороне дает США возможность начать вторжение в КНДР "в любое время". "Поэтому он должен быть отменен немедленно", - резюмируют авторы статьи.

1 октября исполнилось 64 года с момента подписания этого документа - два месяца спустя после окончания Корейской войны 1950-1953 годов. В соответствии с договором, США и Южная Корея обязаны вступить в войну в случае вооруженного нападения на одну из сторон третьей стороной. Документ также дает основание для нахождения в Республике Корея американских войск.

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Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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