СМИ: авианосец Ronald Reagan по пути к Корейскому полуострову зайдет в Гонконг

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Авианосец ВМС США USS Ronald Reagan совершит заход в порт Гонконга, прежде чем с кораблями сопровождения направится к берегам Корейского полуострова в Японском море для проведения совместных с Южной Кореей учений. Об этом сообщила в понедельник газета Asahi Shimbun со ссылкой на японские правительственные источники.

Учения в этом районе пройдут во второй половине октября в условиях обострившейся ситуации вокруг КНДР. Во время маневров, отмечает издание, могут быть отработаны операции по обнаружению и отслеживанию условных ракет КНДР. В настоящее время эсминец направляется к Гонконгу из акватории Филиппин, где ранее он вместе с японским эсминцем "Садзанами" также проводил совместные учения.

Ряд СМИ отмечает, что в последний раз американский авианосец заходил с дружеским визитом в порт Гонконга около двух лет назад. В апреле 2016 года Китай отклонил запрос США на заход в порт Гонконга.

Ранее сообщалось, что американская авианосная ударная группа прибудет в район проведения учений с южнокорейскими военными 15 октября. Сопровождать авианосец будут эсминец, оснащенный комплексами противоракетной обороны Aegis, атомная подводная лодка и ракетный крейсер. В качестве возможной даты их проведения рассматривается 20 октября.

Министерство национальной обороны Республики Корея объявило об учениях 26 сентября, однако тогда конкретные сроки прибытия авианосной ударной группы ВМС США в Японское море не назывались. Также не уточняется, насколько близко она подойдет к побережью Корейского полуострова.

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.