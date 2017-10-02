Facebook передаст Конгрессу связанные с РФ рекламные сообщения политического характера

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Facebook передаст в понедельник Конгрессу США копии около 3 тыс. рекламных сообщений политического характера, якобы оплаченных из России за несколько месяцев до начала американских выборов 2016 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Материалы отправят спецкомитетам по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также юридическому комитету Сената. При этом Facebook передаст конгрессменам данные о стоимости и целевой аудитории объявлений.

Ранее компания предоставила такую информацию аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование в связи с утверждениями о российском вмешательстве в президентские выборы в США.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность соцсети, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских президентских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в Facebook рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России.

Двумя неделями позже руководство Facebook объявило о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу США.