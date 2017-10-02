Facebook передаст Конгрессу связанные с РФ рекламные сообщения политического характера

Facebook передаст Конгрессу связанные с РФ рекламные сообщения политического характераМеждународная панорама 2 октября, 7:59
СМИ: авианосец Ronald Reagan по пути к Корейскому полуострову зайдет в ГонконгМеждународная панорама 2 октября, 7:22
Силовики в Дагестане ликвидировали двух боевиков, открывших по ним огоньПроисшествия 2 октября, 7:17
Россиянка Веснина поднялась на 20-е место в рейтинге WTAСпорт 2 октября, 7:04
СМИ: Пхеньян призвал Сеул выйти из договора о взаимной обороне с СШАМеждународная панорама 2 октября, 7:02
СМИ: Ягр ведет переговоры о контракте с клубом НХЛ "Калгари"Спорт 2 октября, 6:21
Организаторы Олимпиады-2018 обещают обеспечить спортсменов самыми качественными продуктамиСпорт 2 октября, 4:50
Мэрилин Мэнсон прервал концертный тур по США из-за травмы ногиКультура 2 октября, 4:27
Сенатор: войска США будут находиться в Афганистане еще как минимум 10 летМеждународная панорама 2 октября, 4:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Facebook передаст в понедельник Конгрессу США копии около 3 тыс. рекламных сообщений политического характера, якобы оплаченных из России за несколько месяцев до начала американских выборов 2016 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Материалы отправят спецкомитетам по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также юридическому комитету Сената. При этом Facebook передаст конгрессменам данные о стоимости и целевой аудитории объявлений.
Ранее компания предоставила такую информацию аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование в связи с утверждениями о российском вмешательстве в президентские выборы в США.
6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность соцсети, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских президентских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в Facebook рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России.
Двумя неделями позже руководство Facebook объявило о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу США.