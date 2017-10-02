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Марк Цукерберг извинился за то, что его соцсеть использовали для разобщения

Международная панорама
2 октября, 8:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Глава Facebook пообещал приложить силы, чтобы "работать лучше"

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Основатель Facebook Марк Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг

© AP Photo/Eric Risberg

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава Facebook Марк Цукерберг в воскресенье принес извинения за то, что в течение минувшего года эта социальная сеть могла стать причиной разногласий между людьми.

"Сегодня завершается Йом-Кипур - самый святой день в году для евреев, когда мы размышляем о прошедшем годе и просим прощения за наши ошибки, - написал предприниматель на своей странице в  Facebook. - Я прошу прощения у тех, кому я причинил вред в этом году, я постараюсь работать над собой. Я прошу прощения за то, что мою работу использовали, чтобы вносить разобщение среди людей, вместо того, чтобы сближать нас, я приложу силы, чтобы работать лучше".

В еврейской традиции Йом-Кипур - важнейший день в году, день поста и отпущения грехов. Отмечается в 10-й день месяца тишрей и является завершением Десяти дней покаяния, во время которых окончательно решается судьба человека. Несмотря на это, Йом-Кипур не принято считать днем печали и скорби.

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Ранее различные политические силы в США выступали с утверждением, что  Facebook была использована для воздействия на общественное мнение во время президентских выборов 2016 года. Цукерберг ранее не раз указывал, что роль соцсети в этих процессах была сильно преувеличена.

Предприниматель на прошлой неделе, в частности, написал на своей странице в соцсети: "[президент США Дональд] Трамп говорит, что  Facebook против него, либералы говорят, что мы помогли Трампу [выиграть выборы], - написал он. - Обе стороны расстраиваются из-за идей и контента, которые им не нравятся. Вот что означает управлять платформой, [которая открыта] для всех идей".

Как напомнил тогда Цукерберг, после выборов он изначально назвал безумными утверждения, согласно которым дезинформация в  Facebook могла повлиять на результаты выборов. Глава соцсети признал, что сожалеет о своих словах, назвав их пренебрежительными.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России.

Ранее соцсеть объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу США. Трамп назвал утверждения о якобы проплаченных Россией рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на выборы очередной мистификацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсети и не знает, кто стоит за такими заказами.

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