Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные операции в Афганистане, Ираке и против ИГ обошлись США в $1,7 трлн

Международная панорама
2 октября, 9:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Александр Пахомов

По данным исследовательской организации National Priorities Project, каждый час американские налогоплательщики платят за афганскую войну $4 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Американские солдаты в Афганистане

Американские солдаты в Афганистане

© AP Photo/Hoshang Hashimi, File

ВАШИНГТОН, 2 октября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Военные операции в Афганистане, Ираке и ряде других стран, а также борьба против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) обошлись США с 2001 года в $1,7 трлн. Такие оценки дают эксперты находящейся в Нортхэмптоне (штат Массачусетс) исследовательской организации "Проект - национальные приоритеты" (National Priorities Project). Она занимается анализом госбюджетных расходов.

На своем сайте организация разместила несколько электронных табло, на которых в режиме реального времени показывается, сколько США тратят на войны в целом (с 2001 года) и на отдельные кампании, в частности, в Афганистане, Ираке и против ИГ.

Читайте также новости по теме:
Борьба с "Исламским государством"
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней

В ходе ударов коалиции в Сирии и Ираке в августе погибли 50 мирных жителей

Операция ВС РФ в Сирии. Досье

По данным экспертов, на афганскую войну, которую Вашингтон начал в октябре 2001 года, уже затрачено свыше $785 млрд. "Каждый час налогоплательщики в США платят за эту операцию $4 млн", - указывается на сайте.

На операцию в Ираке, начатую в марте 2003 года, израсходован почти $821 млрд. На противостояние боевикам ИГ - $17 млрд, и "каждый час налогоплательщики платят за военные действия против ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) $615,5 тыс. долларов", - отмечают эксперты.

При этом они подчеркивают, что опирались в своих расчетах лишь на официальные данные Пентагона и не учитывали засекреченные суммы затрат на военные операции по линии ЦРУ и других разведывательных ведомств, а также средства, которые будут израсходованы в ближайшие 40 лет на выплату компенсаций семьям погибших военнослужащих, лечение раненых ветеранов, замену уничтоженной или отработавшей свой ресурс боевой техники.

Если принимать все эти расходы в расчет, то, в соответствии с оценками аналитиков из Университета Брауна, общая сумма приближается к $5 трлн.

На 2018 финансовый год, который начался 1 октября текущего календарного года, администрация Дональда Трампа запросила у Конгресса на военные операции еще $65 млрд.

Ранее эксперты из Исследовательской службы Конгресса США подсчитали, что участие во Второй мировой войне стоило стране - в ценах 2008 года - $4,1 трлн, во вьетнамской войне - $686 млрд, в войне на Корейском полуострове - $320 млрд, в Первой мировой - $253 млрд.

США воюют беспрерывно уже 16 лет

Приказ нанести ракетно-бомбовые удары по целям в Афганистане отдал 7 октября 2001 года тогдашний президент Джордж Буш - младший. Он обосновал это необходимостью уничтожить группировку "Аль-Каида", боевики которой за месяц до того - 11 сентября - осуществили теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, унесшие жизни 3 тыс. человек.

Кроме того, он поставил еще две цели: отстранить от власти талибов, приютивших "Аль-Каиду", и, посодействовав в осуществлении демократических реформ в Афганистане, сделать так, чтобы на территории этой страны уже никогда больше не могли снова обосноваться террористы. Обращаясь к согражданам, Буш тогда сказал: "В предстоящие месяцы наше терпение будет подпитывать наши силы".

Однако эти месяцы растянулись на годы. Буш в марте 2003 года отвлекся на Ирак, перенацелив на эту страну военную машину США. Одно время там воевали сразу 160 тыс. американских солдат, в то время как в Афганистане - около 30 тыс.

Смотрите также
Выступление президента США Дональда Трампа на базе Форт-Майер, 21 августа

Шесть ключевых пунктов новой стратегии США по Афганистану

Барак Обама, пришедший в Белый дом в январе 2009 года, назвал такое решение предшественника ошибочным. "Афганистан - главный фронт борьбы с глобальным терроризмом, а ликвидация главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена должна стать важной составной частью истребления этой группировки, - объявил он, распорядившись свернуть к концу 2011 года военную кампанию в Ираке и нарастить американский контингент в Афганистане до 100 тыс. человек.

2 мая 2011 года американским спецназовцам, наконец, удалось покончить с бен Ладеном, который скрывался в одном из домов в пригороде Исламабада. После этого Обама начал вывод войск из Афганистана, оставив там к концу 2016 года около 11 тыс. военнослужащих.

Нынешний глава Белого дома Трамп был вынужден признать, что ни одну из целей, которые ставили США, начиная военную кампанию в Афганистане, выполнить за минувшие 16 лет не удалось. 21 сентября он заявил, что Афганистан превратился в своеобразное террористическое "осиное гнездо".

"Двадцать террористических группировок, находящихся там, - это больше, чем где-либо еще, - заметил Трамп. - Мы наносим по ним очень мощные удары, у нас нет иного выбора". Месяцем ранее Трамп огласил новую стратегию нормализации обстановки в Афганистане, в соответствии с которой американский контингент там должен увеличиться в ближайшее время до 14 тыс. военнослужащих.

Через войны в Афганистане и Ираке прошли в общей сложности свыше 2 млн американских солдат и офицеров, и многие из них вернулись домой с психологическими травмами.

Общие потери Пентагона в этих кампаниях, а также в борьбе с ИГ составили 6,8 тыс. человек. Еще 52,1 тыс. военнослужащих получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Ирак Сирия Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Сами Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма
6
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама