Военные операции в Афганистане, Ираке и против ИГ обошлись США в $1,7 трлн

ВАШИНГТОН, 2 октября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Военные операции в Афганистане, Ираке и ряде других стран, а также борьба против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) обошлись США с 2001 года в $1,7 трлн. Такие оценки дают эксперты находящейся в Нортхэмптоне (штат Массачусетс) исследовательской организации "Проект - национальные приоритеты" (National Priorities Project). Она занимается анализом госбюджетных расходов.

На своем сайте организация разместила несколько электронных табло, на которых в режиме реального времени показывается, сколько США тратят на войны в целом (с 2001 года) и на отдельные кампании, в частности, в Афганистане, Ираке и против ИГ.

По данным экспертов, на афганскую войну, которую Вашингтон начал в октябре 2001 года, уже затрачено свыше $785 млрд. "Каждый час налогоплательщики в США платят за эту операцию $4 млн", - указывается на сайте.

На операцию в Ираке, начатую в марте 2003 года, израсходован почти $821 млрд. На противостояние боевикам ИГ - $17 млрд, и "каждый час налогоплательщики платят за военные действия против ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) $615,5 тыс. долларов", - отмечают эксперты.

При этом они подчеркивают, что опирались в своих расчетах лишь на официальные данные Пентагона и не учитывали засекреченные суммы затрат на военные операции по линии ЦРУ и других разведывательных ведомств, а также средства, которые будут израсходованы в ближайшие 40 лет на выплату компенсаций семьям погибших военнослужащих, лечение раненых ветеранов, замену уничтоженной или отработавшей свой ресурс боевой техники.

Если принимать все эти расходы в расчет, то, в соответствии с оценками аналитиков из Университета Брауна, общая сумма приближается к $5 трлн.

На 2018 финансовый год, который начался 1 октября текущего календарного года, администрация Дональда Трампа запросила у Конгресса на военные операции еще $65 млрд.

Ранее эксперты из Исследовательской службы Конгресса США подсчитали, что участие во Второй мировой войне стоило стране - в ценах 2008 года - $4,1 трлн, во вьетнамской войне - $686 млрд, в войне на Корейском полуострове - $320 млрд, в Первой мировой - $253 млрд.

США воюют беспрерывно уже 16 лет

Приказ нанести ракетно-бомбовые удары по целям в Афганистане отдал 7 октября 2001 года тогдашний президент Джордж Буш - младший. Он обосновал это необходимостью уничтожить группировку "Аль-Каида", боевики которой за месяц до того - 11 сентября - осуществили теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, унесшие жизни 3 тыс. человек.

Кроме того, он поставил еще две цели: отстранить от власти талибов, приютивших "Аль-Каиду", и, посодействовав в осуществлении демократических реформ в Афганистане, сделать так, чтобы на территории этой страны уже никогда больше не могли снова обосноваться террористы. Обращаясь к согражданам, Буш тогда сказал: "В предстоящие месяцы наше терпение будет подпитывать наши силы".

Однако эти месяцы растянулись на годы. Буш в марте 2003 года отвлекся на Ирак, перенацелив на эту страну военную машину США. Одно время там воевали сразу 160 тыс. американских солдат, в то время как в Афганистане - около 30 тыс.

Барак Обама, пришедший в Белый дом в январе 2009 года, назвал такое решение предшественника ошибочным. "Афганистан - главный фронт борьбы с глобальным терроризмом, а ликвидация главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена должна стать важной составной частью истребления этой группировки, - объявил он, распорядившись свернуть к концу 2011 года военную кампанию в Ираке и нарастить американский контингент в Афганистане до 100 тыс. человек.

2 мая 2011 года американским спецназовцам, наконец, удалось покончить с бен Ладеном, который скрывался в одном из домов в пригороде Исламабада. После этого Обама начал вывод войск из Афганистана, оставив там к концу 2016 года около 11 тыс. военнослужащих.

Нынешний глава Белого дома Трамп был вынужден признать, что ни одну из целей, которые ставили США, начиная военную кампанию в Афганистане, выполнить за минувшие 16 лет не удалось. 21 сентября он заявил, что Афганистан превратился в своеобразное террористическое "осиное гнездо".

"Двадцать террористических группировок, находящихся там, - это больше, чем где-либо еще, - заметил Трамп. - Мы наносим по ним очень мощные удары, у нас нет иного выбора". Месяцем ранее Трамп огласил новую стратегию нормализации обстановки в Афганистане, в соответствии с которой американский контингент там должен увеличиться в ближайшее время до 14 тыс. военнослужащих.

Через войны в Афганистане и Ираке прошли в общей сложности свыше 2 млн американских солдат и офицеров, и многие из них вернулись домой с психологическими травмами.

Общие потери Пентагона в этих кампаниях, а также в борьбе с ИГ составили 6,8 тыс. человек. Еще 52,1 тыс. военнослужащих получили ранения.