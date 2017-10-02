Ситуация у консульской резиденции РФ в Сан-Франциско. Видеотрансляция

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1 октября закончился срок, в течение которого сотрудники генконсульства РФ в Сан-Франциско могли находиться на его территории.
В понедельник свою резиденцию должен покинуть консул.
2 сентября власти США закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне, а также его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и имеют дипломатический иммунитет. Москва расценила возникшую ситуацию как откровенно враждебный акт и призвала Вашингтон вернуть объекты. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне 5 сентября заявил, что решение американских властей является "явным нарушением имущественных прав российской стороны". Российский лидер поручил МИД РФ задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям США.