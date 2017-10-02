Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ситуация у консульской резиденции РФ в Сан-Франциско. Видеотрансляция

Международная панорама
2 октября, 9:56 UTC+3

1 октября истек срок пребывания сотрудников российского консульства на его территории

Поделиться
Материал из 1 страницы

Ruptly

1 октября закончился срок, в течение которого сотрудники генконсульства РФ в Сан-Франциско могли находиться на его территории. 

В понедельник свою резиденцию должен покинуть консул.

2 сентября власти США закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне, а также его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и имеют дипломатический иммунитет. Москва расценила возникшую ситуацию как откровенно враждебный акт и призвала Вашингтон вернуть объекты. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне 5 сентября заявил, что решение американских властей является "явным нарушением имущественных прав российской стороны". Российский лидер поручил МИД РФ задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Сами Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма
6
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама