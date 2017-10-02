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СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению

Международная панорама
2 октября, 10:26 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 2, октября. /ТАСС

В материале, опубликованном в газете Nodong Sinmun, утверждается, что в случае силового конфликта с США КНДР "наверняка одержит победу"

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© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ПХЕНЬЯН, 2 октября. /ТАСС/. Народ и армия КНДР решительно настроены на то, чтобы "уничтожить американских империалистов". Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в центральной газете страны Nodong Sinmun.

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"Народ и армия КНДР решительно настроены на то, чтобы "уничтожить американских империалистов и любой ценой добиться воссоединения родины", - подчеркивает издание.

Газета уверена, что в противоборстве с США КНДР, "обладающая самостоятельно созданными мощными ударными средствами, которые не поддаются воображению, наверняка одержит победу".

Одновременно газета пригрозила "жестоко наказать южнокорейский марионеточный режим за поддержку нацеленной против Пхеньяна политики администрации Дональда Трампа".

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы и маневров США и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" с кораблями сопровождения в районе 15 октября прибудет в Японское море для участия в совместных с военнослужащими Южной Кореи учениях вблизи Корейского полуострова.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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