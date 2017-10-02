Источник: Каталония не сможет автоматически остаться в ЕС при выходе из состава Испании

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Евросоюз намерен предупредить власти Каталонии, что регион не сможет автоматически остаться в ЕС в случае одностороннего выхода из состава Испании. Об этом сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник в Брюсселе.

"Власти ЕС имеют неформальные контакты с лидерами Каталонии. До референдума по этим каналам транслировали призывы к умеренности и отказу от конфронтации с Мадридом. Сейчас Брюссель намерен предупредить Барселону, что регион не сможет автоматически остаться в ЕС в случае разрыва [с Испанией]. В этом случае потребуется начать продолжительные переговоры о вступлении без гарантированного результата, учитывая риски вето со стороны отдельных стран ЕС", - отметил источник.

Решения об интеграции в ЕС принимаются единогласно всеми странами сообщества. Таким образом, любая страна, в частности Испания, может в любой момент заблокировать переговоры о вступлении Каталонии в Евросоюз, если этот регион провозгласит независимость.

В воскресенье на референдуме в Каталонии 90% его участников (2,02 млн человек) высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.