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Власти Каталонии не исключают, что Мадрид может приостановить автономию региона

Международная панорама
2 октября, 11:16 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 2, октября. /ТАСС

Согласно конституции страны, если действия автономного сообщества "наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании", правительство может "принять необходимые меры"

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МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Каталонии не исключает, что власти Испании могут приостановить автономию региона в ответ на проведенный референдум о независимости. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства области Жорди Туруль, передает газета El Pais.

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Отвечая на вопрос, считает ли он, что Мадрид может применить 155-ю статью конституции королевства, представитель каталонских властей не исключил подобного развития событий. "Государство использовало дубинки в качестве инструмента для диалога", - отметил Туруль, имея в виду действия правоохранительных органов в ходе плебисцита.

В воскресенье на референдуме в Каталонии 90% его участников, или более 2 млн человек высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский плебисцит нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что он будет иметь для властей законную силу.

Ожидается, что в понедельник в 16:30 по местному времени (17:30 мск) председатель правительства Мариано Рахой примет лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса. Они обсудят ситуацию в Каталонии и возможный ответ со стороны Мадрида.

Статья 155 конституции Испании еще ни разу не применялась. В ней говорится, что, "если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании", правительство королевства "может, с согласия абсолютного большинства Сената, принять необходимые меры для выполнения автономным сообществом указанных обязательств в принудительном порядке".

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