На Запорожской АЭС проходят антитеррористические учения с участием минобороны США

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Антитеррористические учения проходят на Запорожской АЭС Украины при участии представителей Агентства по уменьшению угроз минобороны США. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба станции.

"На Запорожской АЭС начались тактико-специальные учения по теме "Реагирование сил участников объектового плана взаимодействия в случае диверсий на территории Каменско-Днепровского района Запорожской области, в городе Энергодар и на самой АЭС. В учениях участвуют представители Агентства уменьшения угроз МО США" - говорится в сообщении.

Кроме американских специалистов в учениях принимают участие сотрудники минэнерго Украины, представители Службы безопасности, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по ЧС, Госатомрегулирования, а также пограничники.

Учения продлятся до 6 октября. В этот период возможны ограничения пребывания граждан и передвижения транспортных средств в пределах санитарно-защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, сообщили организаторы. "Будут отрабатываться практические действия по нейтрализации условных террористических диверсионных формирований", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - крупнейшая на Украине атомная электростанция с шестью энергоблоками общей электрической мощностью 6 тыс. МВт.