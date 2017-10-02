Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Запорожской АЭС проходят антитеррористические учения с участием минобороны США

Международная панорама
2 октября, 13:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, октября. /ТАСС

В ходе маневров будут отрабатываться действия по нейтрализации условных террористических диверсионных формирований

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Антитеррористические учения проходят на Запорожской АЭС Украины при участии представителей Агентства по уменьшению угроз минобороны США. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба станции.

"На Запорожской АЭС начались тактико-специальные учения по теме "Реагирование сил участников объектового плана взаимодействия в случае диверсий на территории Каменско-Днепровского района Запорожской области, в городе Энергодар и на самой АЭС. В учениях участвуют представители Агентства уменьшения угроз МО США" - говорится в сообщении.

Кроме американских специалистов в учениях принимают участие сотрудники минэнерго Украины, представители Службы безопасности, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по ЧС, Госатомрегулирования, а также пограничники.

Учения продлятся до 6 октября. В этот период возможны ограничения пребывания граждан и передвижения транспортных средств в пределах санитарно-защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, сообщили организаторы. "Будут отрабатываться практические действия по нейтрализации условных террористических диверсионных формирований", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - крупнейшая на Украине атомная электростанция с шестью энергоблоками общей электрической мощностью 6 тыс. МВт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама