В ходе референдума в Каталонии пострадали 893 человека

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МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Почти 900 человек пострадали в воскресенье в испанской Каталонии в ходе референдума о независимости. Об этом сообщили в понедельник в департаменте здравоохранения автономной области.
"В общей сложности 893 людям потребовалась медицинская помощь", - отметили в ведомстве.
1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.
Референдум проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу избирательных участков, изымая там урны для бюллетеней.