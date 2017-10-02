Депутаты в ЕП призвали обсудить насилие со стороны Мадрида в ходе референдума в Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Европарламент (ЕП) должен включить в официальную повестку открывающейся в понедельник пленарной сессии в Страсбурге вопрос применения испанской полицией силы на референдуме в Каталонии. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении депутатов ЕП, входящих во фракцию "Европейские объединенные левые".

"ЕС должен выступить против насилия со стороны испанского правительства и в защиту фундаментальных прав в Каталонии. Наша фракция требует обсудить вопрос насилия в Каталонии на пленарной сессии в Страсбурге", - отмечается в нем.