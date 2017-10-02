Баварские консерваторы предложили ввести в Германии запрет на ношение паранджи

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Баварский Христианско-социальный союз (ХСС) предложил ввести в Германии запрет на ношение паранджи по примеру Австрии. С такой инициативой выступил генеральный секретарь партии, входящей в один блок с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель, Андреас Шойер.

"Запрет возможен и необходим. Действующий немецкий "запретик" [ограничение ношения закрывающей лицо одежды для государственных служащих и военных] необходимо расширить, как это сделано в других странах Европы", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью газете Passauer Neue Presse.

"Мы не отказываемся от своей идентичности, мы готовы ее защищать", - добавил политик.

В Австрии с 1 октября вступил в силу федеральный закон о запрете сокрытия лица в общественных местах. Он касается носителей паранджи, бурки и никаба, а также распространяется на людей, кто прячет лицо под одеждой или другими предметами на улицах, в общественных учреждениях и на транспорте.

Нарушение постановления влечет за собой денежный штраф в размере €150, а отказ от его исполнения - задержание и препровождение в полицейский участок для разъяснительной беседы.