Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным

Футболист ЦСКА Головин выбыл на две недели и пропустит матчи сборной РоссииСпорт 2 октября, 14:13
Надаль расстроен радикализацией испанского общества из-за референдумаСпорт 2 октября, 14:12
Главный трофей ЧМ-2018 увидели 15 тысяч жителей Уфы в рамках тура кубка мираСпорт 2 октября, 14:10
Дворкович: существование "ВИМ-Авиа" под вопросомЭкономика и бизнес 2 октября, 14:06
Более 170 тыс. жителей Карачаево-Черкесии будут привиты от гриппа этой осеньюВ стране 2 октября, 14:04
Полпред в СФО представил Александра Усса в Красноярске в качестве врио губернатораПолитика 2 октября, 14:01
Фурсенко: все пять аргентинских футболистов "Зенита" заслуживают играть в сборнойСпорт 2 октября, 13:58
Болельщик по обмену: Ливерпуль – МоскваСпорт 2 октября, 13:56
Дворкович: в Турции остаются около тысячи туристов с просроченной датой вылетаЭкономика и бизнес 2 октября, 13:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Референдум о независимости Каталонии, прошедший 1 октября, был незаконным. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.
"В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным", - сказал он.
По словам Схинас, Еврокомиссия не раз подчеркивала, что "ситуация в Каталонии - внутренний вопрос Испании, который должен быть решен в соответствии с конституционным порядком Испании". "Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз", - отметил он.
Схинас также сообщил, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер обсудит в понедельник ситуацию в Каталонии с премьер-министром Испании Мариано Рахойем.