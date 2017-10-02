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Правительство Палестины начинает работу в Газе

Международная панорама
2 октября, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Отмечается, что в первую очередь оно сосредоточится на решении социальных вопросов

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Палестинское правительство национального согласия приступает к работе в секторе Газа. Об этом объявил в понедельник по прибытии в прибрежный анклав премьер-министр Рами Хамдалла, передает телеканал Sky News Arabia. Его поездка в Газу стала первой с 2015 года. Она осуществляется в рамках достигнутых в сентябре в Каире договоренностей между противоборствующими движениями ФАТХ и ХАМАС по достижению полного примирения.

"Мы хотим закрыть страницу палестинского разделения, - заявил он. - Палестина не может существовать без единства и взаимодействия Западного берега и сектора Газа". По словам Хамдаллы, "палестинское правительство приступает к работе в Газе в соответствии с каирскими договоренностями и сосредоточится, в первую очередь, на облегчении страдания народа (в прибрежном анклаве)".

В Газе палестинский кабинет проведет еженедельное заседание. Прибывающим из Рамаллы вместе с главой правительства министрам предстоит принять дела в зоне ответственности профильных ведомств на территории анклава.

По итогам каирских переговоров палестинских фракций с египетскими посредниками хамасовцы объявили о ряде решений, открывающих путь к прямому диалогу противоборствующих сторон. В частности, они предусматривают роспуск административного комитета, созданного исламистами ранее в этом году для управления сектором, беспрепятственный допуск к работе в прибрежном анклаве сформированного после очередных межпалестинских договоренностей в 2014 году правительства нацсогласия и организацию всеобщих выборов. Движение ХАМАС заявило о готовности пойти на значительные уступки с целью достижения межпалестинского урегулирования.

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