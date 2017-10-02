ЕК примет участие в дебатах Европарламента по Каталонии, если будет решено провести их

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия примет участие в дебатах Европарламент по ситуации в Каталонии, если будет решено провести их в ходе пленарной сессии в Страсбурге. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"Если Европарламент решит провести дебаты, Еврокомиссия, конечно, примет участие в них", - сказал он.