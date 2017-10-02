Власти Каталонии созовут комиссию для расследования насилия на референдуме

БАРСЕЛОНА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Каталонии сформирует специальную комиссию для расследования случаев насилия и попрания прав человека, которые происходили на референдуме в Каталонии в воскресенье. Об этом глава автономии Карлес Пучдемон заявил в понедельник на пресс-конференции в Барселоне по итогам экстренного совещания каталонского правительства.

"Правительство приняло решение созвать специальную комиссию для расследования случаев преступлений против человечности в Каталонии", - сказал он.

По его словам, в состав комиссии войдут "эксперты правительства, работники юридической команды правительства" Каталонии. "Мы будем собирать информацию любого рода о том, что произошло. Они [работники комиссии] будут помогать жертвам полицейского произвола. Это - каталонские граждане, это - европейские граждане, и их основополагающие права оказались попраны", - отметил глава правительства.

Власти автономии, добавил Пучдемон, "задействуют все законные средства" для наказания ответственных за полицейский произвол. "Мы предпримем все законные действия, чтобы наказать ответственных среди сотрудников [правоохранительных органов], командиров и политических руководителей", - заявил глава Каталонии.