Посольство Испании поблагодарило МИД РФ за позицию по референдуму в Каталонии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Испанская дипмиссия в Москве поблагодарила МИД РФ за позицию вокруг воскресного референдума о независимости Каталонии. Об этом говорится в понедельник на странице испанского диппредставительства в Twitter.

Благодарим @MID_RF за позицию относительно нелегального референдума в Каталонии. Продолжаем информировать Прав. и СМИ РФ о позиции Испании. — España en Rusia (@EmbEspRusia) 2 October 2017

"Благодарим МИД РФ за позицию относительно нелегального референдума в Каталонии, - отметили в посольстве. - Продолжаем информировать правительство и СМИ РФ о позиции Испании".

28 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании и подчеркнула, что Москва уважает суверенитет и территориальную целостность страны. По ее словам, "так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании".

1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу. Еврокомиссия также назвала его незаконным.