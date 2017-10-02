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Посольство Испании поблагодарило МИД РФ за позицию по референдуму в Каталонии

Международная панорама
2 октября, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова назвала ситуацию внутренним делом Испании и подчеркнула, что Москва уважает суверенитет и территориальную целостность страны

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Испанская дипмиссия в Москве поблагодарила МИД РФ за позицию вокруг воскресного референдума о независимости Каталонии. Об этом говорится в понедельник на странице испанского диппредставительства в Twitter.

"Благодарим МИД РФ за позицию относительно нелегального референдума в Каталонии, - отметили в посольстве. - Продолжаем информировать правительство и СМИ РФ о позиции Испании".

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28 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании и подчеркнула, что Москва уважает суверенитет и территориальную целостность страны. По ее словам, "так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании".

1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу. Еврокомиссия также назвала его незаконным.

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