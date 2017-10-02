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Эксперт: итоги референдума в Каталонии приведут к серьезным экономическим последствиям

Международная панорама
2 октября, 15:39 UTC+3 МОСКВА 2 октября. МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Эксперт РИСИ Анна Глазова также предположила, что события референдума могут стать причиной краха политической карьеры премьер-министра Испании Мариано Рахоя

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МОСКВА 2 октября. /ТАСС/. Выход Каталонии из состава Испании станет переломным моментом и приведет к серьезным политическим и экономическим последствиям для самой автономии. Такое мнение высказала в понедельник эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Анна Глазова.

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"Каталонский референдум, или Референдум 1.0, как его называют в испанской прессе, станет тем переломным моментом, который разделит современную историю Испании на "до" и "после", - сказала она. - И, к сожалению, новый период истории страны будет характеризоваться политическим и экономическим кризисом".

По ее словам, такую роль референдуму частично обеспечил сам Мадрид своими неграмотными действиями и прямолинейной позицией. "Повторяя, как мантру, что "референдума не будет потому, что его не может быть никогда", испанское руководство не нашло ничего лучше, как применить силу против мирных граждан, - пояснила эксперт. - Столкновения мирных жителей с полицией, конечно, останутся в памяти каталонцев на очень долгие годы".

"Не исключаю, что каталонский референдум может стать концом политической карьеры и премьер-министра страны Мариано Рахоя, - предположила Глазова. - Ведь если до 1 октября большинство граждан Каталонии высказывались против независимости, то те действия, которые были продемонстрированы полицией с санкции центральных властей, привели к тому, что многие изменили свое мнение".

"Сейчас, как заявляют каталонские власти, они объявят о выходе Каталонии из состава Испании и независимости. Что, безусловно, приведет к серьезным экономическим последствиям уже для самой автономии", - заключила эксперт.

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