Эксперт: итоги референдума в Каталонии приведут к серьезным экономическим последствиям

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МОСКВА 2 октября. /ТАСС/. Выход Каталонии из состава Испании станет переломным моментом и приведет к серьезным политическим и экономическим последствиям для самой автономии. Такое мнение высказала в понедельник эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Анна Глазова.
"Каталонский референдум, или Референдум 1.0, как его называют в испанской прессе, станет тем переломным моментом, который разделит современную историю Испании на "до" и "после", - сказала она. - И, к сожалению, новый период истории страны будет характеризоваться политическим и экономическим кризисом".
По ее словам, такую роль референдуму частично обеспечил сам Мадрид своими неграмотными действиями и прямолинейной позицией. "Повторяя, как мантру, что "референдума не будет потому, что его не может быть никогда", испанское руководство не нашло ничего лучше, как применить силу против мирных граждан, - пояснила эксперт. - Столкновения мирных жителей с полицией, конечно, останутся в памяти каталонцев на очень долгие годы".
"Не исключаю, что каталонский референдум может стать концом политической карьеры и премьер-министра страны Мариано Рахоя, - предположила Глазова. - Ведь если до 1 октября большинство граждан Каталонии высказывались против независимости, то те действия, которые были продемонстрированы полицией с санкции центральных властей, привели к тому, что многие изменили свое мнение".
"Сейчас, как заявляют каталонские власти, они объявят о выходе Каталонии из состава Испании и независимости. Что, безусловно, приведет к серьезным экономическим последствиям уже для самой автономии", - заключила эксперт.