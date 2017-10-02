СМИ: Киев предлагает вместо реинтеграции законопроект об "освобождении Донбасса"

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Представитель президента в Верховной раде, депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко призвала называть законопроект о реинтеграции Донбасса "Стратегией по восстановлению территориальной целостности Украины, освобождению Донбасса". Как сообщает телеканала "112 Украина", об этом депутат сообщила в кулуарах парламента во время проведения согласительного совета.

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Законопроект, определяющий стратегию Киева "по восстановлению территориальной целостности Украины", даст возможность применять вооруженные силы в Донбассе в течение долгого периода.

"В законопроекте введено понятие по определению России как агрессора, определены в соответствии со ст. 51 Устава ООН наши действия не как АТО (силовая операция Киева в Донбассе - прим. ТАСС), а как самооборона государства, что дает возможность вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период на неопределенный срок до тех пор, пока самооборона будет проводиться. Вводятся полномочия президента через рассмотрение Верховной радой вводить войска, возможность введения ЧП, военного положения", - сообщила она.

По ее словам, дополнительные полномочия даются министерству временно оккупированных территорий, вводится Объединенный штаб. "Дополнительно вводятся механизмы, которые дадут возможность реинтегрировать и постепенно вернуть территории, инфраструктуру, имущество, земли в собственности Украины", - сказала Луценко.

Ранее стало известно, что администрация президента Украины завершила согласование законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" (закон о реинтеграции Донбасса) и рассчитывает на принятие его Радой до 18 октября, когда истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.