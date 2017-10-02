Reuters: Иран перебросил бронетехнику и артиллерию к границе с курдской автономией Ирака

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Иран разместил бронетехнику и артиллерию в западной части Исламской Республики, граничащей с Иракским Курдистаном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя властей курдской автономии Ирака.
Вместе с тем, по информации иранского агентства Tasnim, ВС Ирана начали в понедельник третью фазу военных учений на западной границе ИРИ, задействовав пехоту, в том числе силы быстрого реагирования, артиллерию, бронетанковые части и беспилотную авиацию.
К маневрам на границе с курдским регионом Ирака в понедельник присоединились подразделения иракской армии.
30 сентября официальный представитель ВС Ирана бригадный генерал Масуд Джазаири заявил, что ВС двух стран проведут в ближайшие дни военные учения на западной границе Исламской Республики с арабской страной. Как отметил Джазаири, на совещании командного состава была подтверждена поддержка Ираном единства Ирака, незаконность референдума об отделении Иракского Курдистана, а также необходимость "принятия мер с тем, чтобы обеспечить безопасность и стабильность на границе [Ирака]".
Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.