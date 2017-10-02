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AP: от акустических атак на Кубе пострадали американские разведчики

Международная панорама
2 октября, 15:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, октября. /ТАСС

Агентство уточняет, что первые случаи недомогания среди работников посольства были зафиксированы незадолго до выборов в США в ноябре 2016 года

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НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Американские разведчики, работавшие в посольстве США на Кубе, пострадали в результате внешнего воздействия, источник которого не установлен. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press.

Согласно данным источников агентства, именно американские разведчики с дипломатическими паспортами первыми испытали на себе воздействие акустических приборов. Первые подобные случаи были зафиксированы за считанные дни до всеобщих выборов в США в ноябре 2016 года. Однако источники агентства не могут поручиться за то, что инциденты начались именно в этот период времени, а не раньше.

Как заявил на прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон, кубинские власти заверили Вашингтон, что продолжат расследование инцидентов, связанных с причинением вреда дипломатам из США, работавшим на острове. Как уточнил Тиллерсон, эти случаи происходили как на территории официальных резиденций, так и в гостиницах, в которых часто останавливаются американцы.

20 сентября представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что американское посольство в Гаване покинут все сотрудники, за исключением тех, на кого возложены ключевые функции. Иными словами, состав дипмиссии сократится наполовину. На неопределенный период приостановлена выдача виз.

Ранее Госдепартамент сообщил о 21 сотруднике посольства США в Гаване, пострадавшем в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства - Американская ассоциация дипломатической службы (American Foreign Service Association) - подтвердил информацию о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.

Представитель Госдепартамента в пятницу на брифинге уточнил, что у пострадавших диагностированы потеря или нарушение слуха, бессонница, они также испытывают проблемы со зрением, ориентацией, головную боль.

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