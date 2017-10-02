СМИ: более 10 человек погибли в результате взрыва в Дамаске

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 10 человек погибли в понедельник в результате взрыва перед полицейским участком в Дамаске. Об этом сообщил телеканал Al Mayadin в Twitter.
سوريا: مراسل الميادين: أكثر من 10 شهداء جراء هجوم انتحاري نفذه أربعة مسلحين على قسم شرطة الميدان بدمشق— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 2 October 2017
По его данным, четверо террористов-смертников атаковали отделение полиции в квартале Эль-Мейдан.
В свою очередь телеканал Al Jazeera в Twitter сообщил о 17 погибших.