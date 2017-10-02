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СМИ: более 10 человек погибли в результате взрыва в Дамаске

Международная панорама
2 октября, 16:05 дата обновления: 2 октября, 16:47 UTC+3

Четыре террориста-смертника атаковали отделение полиции, сообщил телеканал Al Mayadin

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 10 человек погибли в понедельник в результате взрыва перед полицейским участком в Дамаске. Об этом сообщил телеканал Al Mayadin в Twitter. 

По его данным, четверо террористов-смертников атаковали отделение полиции в квартале Эль-Мейдан.

В свою очередь телеканал Al Jazeera в Twitter сообщил о 17 погибших.

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