СМИ: более 10 человек погибли в результате взрыва в Дамаске

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 10 человек погибли в понедельник в результате взрыва перед полицейским участком в Дамаске. Об этом сообщил телеканал Al Mayadin в Twitter.

سوريا: مراسل الميادين: أكثر من 10 شهداء جراء هجوم انتحاري نفذه أربعة مسلحين على قسم شرطة الميدان بدمشق — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 2 October 2017

По его данным, четверо террористов-смертников атаковали отделение полиции в квартале Эль-Мейдан.

В свою очередь телеканал Al Jazeera в Twitter сообщил о 17 погибших.