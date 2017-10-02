СМИ: авианосец ВМС США Ronald Reagan перед учениями в Японском море зашел в Гонконг

ГОНКОНГ, 2 октября. /ТАСС/. Авианосец ВМС США Ronald Reagan прибыл в понедельник в порт Гонконга. Как сообщила газета South China Morning Post, в конце недели он отправится к берегам Корейского полуострова для проведения в Японском море совместных с Республикой Корея военно-морских маневров.

Как заявил командующий авианосной ударной группой контр-адмирал Марк Дэлтон, команда авианосца пригласила представителей властей Гонконга и командования расквартированного в мегаполисе гарнизона Народно-освободительной армии Китая посетить корабль.

Как сообщил 25 сентября МИД КНР, власти Китая дали согласие на заход авианосца в Гонконг, но при этом призвали все стороны конфликта вокруг Корейского полуострова "проявлять сдержанность, избегать провокаций, а также не совершать действий, которые могут привести к эскалации ситуации".

Ряд СМИ отмечает, что в последний раз американский авианосец заходил с дружеским визитом в порт Гонконга около двух лет назад. В апреле 2016 года Китай отклонил запрос США на заход.

Военно-морские маневры

Министерство национальной обороны Республики Корея объявило об учениях 26 сентября, но тогда конкретные сроки прибытия авианосной группы ВМС США в Японское море не назывались. Также не уточнялось, насколько близко она подойдет к побережью Корейского полуострова.

По данным СМИ, авианосная группа прибудет в район проведения учений 15 октября. Сопровождать авианосец будут эсминец, оснащенный комплексами противоракетной обороны Aegis, атомная подводная лодка и ракетный крейсер. Возможной датой начала маневров называется 20 октября.

Как сообщила в понедельник со ссылкой на японские правительственные источники газета Asahi Shimbun, во время маневров могут быть отработаны операции по отслеживанию условных северокорейских ракет.