Американо-корейский институт считает, что "Транстелеком" обеспечил КНДР интернет-каналом

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне выступил с утверждением, что российская телекоммуникационная компания "Транстелеком" (ТТК), "по всей видимости, начала предоставлять КНДР интернет-соединение". Об этом говорится в докладе института, опубликованном в воскресенье.

По его данным, новое соединение, обеспеченное ТТК, появилось в базах данных интернет-коммуникаций в 17:38 по местному времени в воскресенье (12:08 мск). В докладе этот канал называется резервным к уже существующему с 2010 года интернет-соединению из Китая от компании Unicom. Авторы доклада предполагают, что российские оптоволоконные кабели проходят по железной дороге, соединяющей город Хасан в Приморском крае и северокорейский железнодорожный узел Туманган.

Как заявили ТАСС, комментируя эту публикацию, в пресс-службе ТТК, компания имеет стык магистральных сетей связи с КНДР по договору с Korea Posts and Telecommunications Corp., который заключен в 2009 году.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.