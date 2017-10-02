Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Лунев: задача вратарей сборной России доказывать, что Акинфеев не лучший в командеСпорт 2 октября, 18:48
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос в сентябре 2017 года на 20%Экономика и бизнес 2 октября, 18:34
Москвичи проголосуют за лучший памятник Владимиру ГиляровскомуКультура 2 октября, 18:24
Юлии Тимошенко выписали штраф за незаконное пересечение границы УкраиныМеждународная панорама 2 октября, 18:24
Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе актом абсолютного злаМеждународная панорама 2 октября, 18:22
Тропические леса перестали справляться с поглощением СО2Социальная ответственность 2 октября, 18:19
Тренеры сборной России по биатлону доложили о выполнении летней подготовки к сезонуСпорт 2 октября, 18:18
Кокорин соскучился по сборной России и с нетерпением ждет игр в составе командыСпорт 2 октября, 18:12
Черчесов уверен, что Самедов подойдет к предстоящим играм в хорошем состоянииСпорт 2 октября, 18:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли не менее 50 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.
Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, который убил не менее 50 человек. Еще 406 человек госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.
Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо в свою очередь ранее заявил, что власти города пока не готовы квалифицировать произошедшее как теракт.