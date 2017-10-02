Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли не менее 50 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, который убил не менее 50 человек. Еще 406 человек госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо в свою очередь ранее заявил, что власти города пока не готовы квалифицировать произошедшее как теракт.

ТАСС/Reuters/Ruptly