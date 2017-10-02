ЕС выразил поддержку США после атаки в Лас-Вегасе

Лунев: задача вратарей сборной России доказывать, что Акинфеев не лучший в командеСпорт 2 октября, 18:48
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос в сентябре 2017 года на 20%Экономика и бизнес 2 октября, 18:34
Москвичи проголосуют за лучший памятник Владимиру ГиляровскомуКультура 2 октября, 18:24
Юлии Тимошенко выписали штраф за незаконное пересечение границы УкраиныМеждународная панорама 2 октября, 18:24
Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе актом абсолютного злаМеждународная панорама 2 октября, 18:22
Тропические леса перестали справляться с поглощением СО2Социальная ответственность 2 октября, 18:19
Тренеры сборной России по биатлону доложили о выполнении летней подготовки к сезонуСпорт 2 октября, 18:18
Кокорин соскучился по сборной России и с нетерпением ждет игр в составе командыСпорт 2 октября, 18:12
Черчесов уверен, что Самедов подойдет к предстоящим играм в хорошем состоянииСпорт 2 октября, 18:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) выражает соболезнования родственникам погибших и пострадавших после атаки в Лас-Вегасе и поддерживает американский народ и правительство в том, чтобы справиться с этой трагедией. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
"Европейский союз выражает свои искренние соболезнования тем, кто пострадал и потерял близких в результате нападения во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого отвратительного нападения. В этот момент ЕС стоит плечом к плечу с американским народом и властями", - говорится в заявлении.
Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, он убил более 50 человек. Еще 406 человек доставлены в больницы. Подозреваемый покончил с собой еще до прибытия полиции.