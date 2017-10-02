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ЕС выразил поддержку США после атаки в Лас-Вегасе

Международная панорама
2 октября, 17:32 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 2, октября. /ТАСС

Ранее появилась информация, что ответственность за стрельбу в городе взяло на себя ИГ

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БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) выражает соболезнования родственникам погибших и пострадавших после атаки в Лас-Вегасе и поддерживает американский народ и правительство в том, чтобы справиться с этой трагедией. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

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"Европейский союз выражает свои искренние соболезнования тем, кто пострадал и потерял близких в результате нападения во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого отвратительного нападения. В этот момент ЕС стоит плечом к плечу с американским народом и властями", - говорится в заявлении.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, он убил более 50 человек. Еще 406 человек доставлены в больницы. Подозреваемый покончил с собой еще до прибытия полиции.

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