Юлии Тимошенко выписали штраф за незаконное пересечение границы Украины

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КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины вручили лидеру "Батькивщины", экс-премьеру Юлии Тимошенко протокол о незаконном пересечении границы совместно с экс-губернатором Одесской области, бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил источник в Госпогранслужбе.
"Юлии Тимошенко был вручен протокол о незаконном пересечении государственной границы", - отметил он, добавив, что документ предполагает штрафную санкцию.
Тимошенко пересекла государственную границу 10 сентября в пункте пропуска "Шегини" Львовской области во время прорыва на территорию Украины Михаила Саакашвили совместно с другими его соратниками. Экс-президент Грузии 22 сентября решением суда был оштрафован за незаконное пересечение границы на 3,4 тыс. гривен (около $130).
Согласно кодексу Украины об административных правонарушениях, за незаконное пересечение границы Украины, совершенное группой лиц, предусмотрен штраф в размере от 3,4 тыс. гривен до 8,5 тыс. гривен (от $130 до $326 по текущему курсу).