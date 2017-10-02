Брюссель призвал Мадрид избегать применения силы в Каталонии

/БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Брюссель призвал Мадрид избегать эскалации напряженности и применения силы в Каталонии. Об этом председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в понедельник в телефонном разговоре с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

"Только что говорил с Мариано Рахоем. Разделяя его конституционные аргументы [о незаконности референдума в Каталонии], я призвал найти пути, чтобы избежать дальнейшей эскалации и применения силы", - написал Туск в Twitter.

Ранее в понедельник Еврокомиссия заявила, что считает референдум в Каталонии незаконным и предупредила, что в случае выхода из состава Испании этот регион не сможет автоматически остаться членом ЕС и должен будет начать переговоры о членстве.