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Брюссель призвал Мадрид избегать применения силы в Каталонии

Международная панорама
2 октября, 18:45 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 2, октября. /ТАСС

Ранее в Еврокомиссии заявили, что проведение плебисцита противоречило конституции Испании

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/БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Брюссель призвал Мадрид избегать эскалации напряженности и применения силы в Каталонии. Об этом председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в понедельник в телефонном разговоре с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

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"Только что говорил с Мариано Рахоем. Разделяя его конституционные аргументы [о незаконности референдума в Каталонии], я призвал найти пути, чтобы избежать дальнейшей эскалации и применения силы", - написал Туск в Twitter.

Ранее в понедельник Еврокомиссия заявила, что считает референдум в Каталонии незаконным и предупредила, что в случае выхода из состава Испании этот регион не сможет автоматически остаться членом ЕС и должен будет начать переговоры о членстве.

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Референдум о независимости Каталонии
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Туск, Дональд Рахой, Мариано
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