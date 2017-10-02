В Хельсинки открыли экспертный центр ЕС по отражению гибридных угроз

ХЕЛЬСИНКИ, 2 октября. /ТАСС/. Открытие Экспертного центра Евросоюза по отражению гибридных угроз в Хельсинки является важным шагом к усилению ЕС и примером успешной кооперации сообщества и НАТО. Об этом в понедельник на презентации центра заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы подняли кооперацию ЕС и НАТО до беспрецедентного уровня, и я верю, что этот центр - еще один пример этой работы... Это важный шаг к более сильному ЕС", - сказала она. По ее словам, сейчас в работе центра участвуют 12 стран и "еще четыре страны, вероятно, скоро присоединятся".

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что центр станет местом "для обмена информацией, опытом, организации тренингов". "Это выгодно для ЕС, НАТО и всех стран-участниц", - подчеркнул генсек.

Он добавил, что финский центр будет сотрудничать с другими похожими структурами, которые расположены в трех прибалтийских государствах - Эстонии, Латвии и Литве, первая встреча директоров всех четырех организаций состоится во вторник.

Бюджет финского центра составит €1,5 млн, его будут пополнять за счет членских взносов. Организация объединит ученых и практиков и будет, в том числе заниматься анализом стратегического уровня и обучением. Планируется, что в штаб-квартире центра в Хельсинки будут работать десять человек.

Меморандум о взаимопонимании для открытия Экспертного центра ЕС по отражению гибридных угроз был подписан в Хельсинки в апреле в присутствии представителей девяти стран, а также НАТО и внешнеполитической службы ЕС. По итогам подписания Финляндия, Швеция, Латвия, Литва, Польша, Германия, Франция, Великобритания и США стали первыми членами организации, позже к ней присоединились Испания, Эстония и Норвегия.