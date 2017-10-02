Минск выразил протест Вильнюсу в связи с фактом нарушения белорусской госграницы

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. МИД Белоруссии вручил послу Литвы в Минске ноту протеста в связи с фактом нарушения белорусской границы вооруженными сотрудниками литовской погранслужбы. Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба белорусского дипведомства.

"Руководителю литовской дипмиссии [Андрюсу Пулокасу] была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с фактом нарушения Государственной границы Республики Беларусь вооруженными сотрудниками погранслужбы Литовской Республики 28 сентября 2017 года", - сообщили в МИД.

В ведомстве пояснили, что в этот день в пункте пропуска Котловка-Лаворишкес сотрудники Службы охраны Государственной Границы (СОГГ) МВД Литвы предприняли попытку с применением силы задержать двух граждан Белоруссии вначале на литовской, а затем и на белорусской территории.

По сообщению белорусского МИД, в связи с приближением пограничного наряда сотрудники СОГГ без объяснений своих действий в спешном порядке вернулись на территорию Литвы. "Опасные действия вооруженных литовских пограничников произошли в обстановке напряженности в регионе, во многом созданной многочисленными заявлениями литовских властей по поводу учений "Запад-2017", которые, при этом, не подтвердились", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там также проинформировали, что в связи с инцидентом по инициативе белорусской стороны 30 сентября состоялась рабочая встреча пограничных уполномоченных двух стран, по результатам консультаций "литовская сторона признала факт инцидента и принесла извинения".

Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона "ожидает официальных разъяснений, а также того, что литовская сторона примет все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем".