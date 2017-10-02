Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) возросло до 58 человек, число пострадавших на данных момент достигло 515 человек.

Такие данные привел шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

"Число людей, погибших в результате инцидента, возросло. На данный момент оно составляет 58 человек. Число пострадавших на данный момент составляет 515. Эта цифра продолжает расти", - сказал он.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

ТАСС/Reuters/Ruptly