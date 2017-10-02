Правительство Сербии предоставило МТБЮ гарантии для лечения Младича в Белграде

БЕЛГРАД, 2 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Правительство Сербии предоставило гарантии для Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), необходимые для получения разрешения лечить генерала Ратко Младича на территории Сербии. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС сын генерала Дарко Младич.

"Сегодня адвокату официально поступили гарантии правительства Сербии для лечения генерала Младича на территории Сербии. Правительство гарантирует трибуналу, что в случае, если он будет досрочно отпущен на свободу по решению суда, во время нахождения на территории Сербии Белград будет соблюдать все распоряжения суда, чтобы генерал мог в любое время по указанию суда предстать перед трибуналом", - рассказал он.

По словам Дарко Младича, в настоящее время идет подготовка документов для подачи в МТБЮ по освобождению генерала для лечения, а также готовится команда врачей для освидетельствования экс-командующего армией боснийских сербов.

5 сентября президент Сербии Александар Вучич заявил, что все осужденные Международным трибуналом по бывшей Югославии граждане Сербии должны отбывать наказание на территории этой балканской страны, в том числе генерал Младич. Вслед за этим Минюст Сербии сообщил, что министр юстиции Нела Кубурович направит в МТБЮ письмо с просьбой разрешить Младичу лечение в Сербии под гарантии его возвращения.

Ухудшение здоровья

Состояние здоровья генерала серьезно ухудшилось, поэтому весной этого года адвокаты обратились в МТБЮ с просьбой разрешить Младичу пройти курс лечения в России. Москва дала гарантии возвращения генерала после лечения. Однако МТБЮ отверг такое предложение. В этой связи готовится повторный запрос о лечении генерала на территории Сербии.

"Последние 10 месяцев здоровье генерала непрерывно ухудшается, он слабеет физически, у него меньше сил и энергии. Когда мы были у него в последний раз с детьми, то были вынуждены сократить время свидания, что произошло впервые, никогда еще не приходилось сокращать время встречи, если приезжали внуки. Ему потребовался отдых, он спал после свидания около 12 часов. Эта слабость меня очень беспокоит как и вся ситуация со здоровьем", - сказал Дарко Младич.

Неудовлетворительное лечение

Лечение генерала, по словам его сына, продолжает быть неэффективным и не соответствует его состоянию. "Врачи трибунала ничего не поменяли, не сменили метод лечения, несмотря на рекомендации сербских и русских врачей. Нас это очень беспокоит, поскольку мы надеялись на оказание помощи, соответствующей правилам трибунала, но этого не произошло", - сказал Дарко Младич.

Генерал Младич за время своего пребывания в тюрьме МТБЮ перенес два инсульта и один инфаркт. В декабре прошлого года был эпизод, который отрицают врачи Гаагского трибунала, но который сербские врачи считают третьим инсультом. После этого началось общее ухудшения состояния, все хуже работает правая сторона тела, время от времени наблюдаются эпизоды потери памяти.

У генерала постоянно наблюдаются приступы сильнейшей боли, из-за которых он не может спать. Гаагские врачи лечат такие приступы парацетамолом, рассказал Дарко Младич.

Обвинения МТБЮ

Младич обвиняется в геноциде, нарушении законов и обычаев войны, преступлениях против человечности, предположительно совершенных в 1992-1995 годах в Боснии и Герцеговине. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Дело Младича является последним на рассмотрении МТБЮ. Все процессуальные действия уже завершены, вердикт в отношении бывшего командующего армией боснийских сербов будет вынесен в ноябре 2017 года, при этом у обвиняемого сохранится возможность для апелляции.