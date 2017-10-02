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ФБР считает, что стрельба в Лас-Вегасе не связана с терроризмом

Международная панорама
2 октября, 18:56 дата обновления: 2 октября, 19:17 UTC+3

На данный момент отсутствует информация о связях Стивена Пэддока с международными террористическими группировками, заявил представитель отделения бюро расследований по Лас-Вегасу Аарон Рауз

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ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада) Стивен Пэддок не связан с террористическими группировками. Об этом заявил в понедельник представитель отделения ФБР по Лас-Вегасу Аарон Рауз на пресс-конференции.

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Трансляцию вел телеканал CBS.

"Мы установили, что на данный момент отсутствует [информация о] связях [Пэддока] с международными террористическими группировками. Расследование продолжается", - указал он.

Ранее террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за трагедию в Лас-Вегасе.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо ранее заявил, что власти города пока не готовы квалифицировать произошедшее как теракт.

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