ФБР считает, что стрельба в Лас-Вегасе не связана с терроризмом

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада) Стивен Пэддок не связан с террористическими группировками. Об этом заявил в понедельник представитель отделения ФБР по Лас-Вегасу Аарон Рауз на пресс-конференции.

Трансляцию вел телеканал CBS.

"Мы установили, что на данный момент отсутствует [информация о] связях [Пэддока] с международными террористическими группировками. Расследование продолжается", - указал он.

Ранее террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за трагедию в Лас-Вегасе.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо ранее заявил, что власти города пока не готовы квалифицировать произошедшее как теракт.