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Госдепартамент заявил о сокращении Россией и США стратегических ядерных арсеналов

Международная панорама
2 октября, 19:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, октября. /ТАСС

В соответствии с документом, Москва располагает 501 развернутым носителем ядерных вооружений и 1561 ядерным боезарядом, у Вашингтона есть 660 носителей и 1393 боезаряда

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ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Россия и США продолжают сокращать свои стратегические ядерные вооружения. Такую оценку дал Госдепартамент, обнародовав в понедельник справку о соблюдении двумя странами своих обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В соответствии с документом, Россия располагает 501 развернутым носителем ядерных вооружений - межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования, тяжелыми бомбардировщиками, баллистическими ракетами на подлодках - и 1561 ядерным боезарядом.

У США есть 660 носителей и 1393 боезаряда.

Все данные приводятся по состоянию на 1 сентября текущего года и отражают официально представленную сторонами статистику.

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