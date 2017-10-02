Госдепартамент заявил о сокращении Россией и США стратегических ядерных арсеналов

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Россия и США продолжают сокращать свои стратегические ядерные вооружения. Такую оценку дал Госдепартамент, обнародовав в понедельник справку о соблюдении двумя странами своих обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В соответствии с документом, Россия располагает 501 развернутым носителем ядерных вооружений - межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования, тяжелыми бомбардировщиками, баллистическими ракетами на подлодках - и 1561 ядерным боезарядом.

У США есть 660 носителей и 1393 боезаряда.

Все данные приводятся по состоянию на 1 сентября текущего года и отражают официально представленную сторонами статистику.