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Миссия ОБСЕ назвала некорректной информацию Киева о количестве наблюдателей от России

Международная панорама
2 октября, 20:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, октября. /ТАСС

В миссии ОБСЕ напомнили, Москва направила в этом году только 35 наблюдателей

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© Александр Кравченко/ТАСС

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ призвала не распространять некорректную информацию о ее составе на фоне заявления представителя Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирины Геращенко об увеличении количества наблюдателей от России. Соответствующее заявление миссии было получено в ответ на запрос издания "Украинская правда" в понедельник.

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"СММ призывает всех, кто комментирует или пишет о миссии, сначала контактировать с СММ для того, чтобы установить факты и предотвратить предоставление некорректной информации или необоснованных заявлений", - отметили в ОБСЕ, комментируя заявление Геращенко.

В миссии напомнили, что "в СММ работают наблюдатели из 44 государств - участников ОБСЕ". "Российская Федерация как одна из таких государств направила 35 наблюдателей (в прошлом году - 39). Большинство наблюдателей миссии приезжают из стран - членов Европейского союза (339 наблюдателей). Кроме того, в миссии работают 373 местных сотрудника ", - уточнили в ответе на запрос.

Ранее с реакцией на заявление Ирины Геращенко о существенном увеличении за последний год числа россиян в СММ ОБСЕ выступил спецпредставитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов. Он назвал утверждение украинской коллеги не имеющим "ничего общего с действительностью", а также добавил, что российская сторона расценивает заявление Ирины Геращенко как "еще одно из проявлений пропагандистской линии Киева, нацеленной на подрыв мирного урегулирования конфликта в Донбассе".

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