Reuters: ЦРУ призывает не спешить с выводами о причастности ИГ к стрельбе в Лас-Вегасе

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ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление США в курсе распространенных утверждений террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) о причастности к стрельбе в Лас-Вегасе (штат Невада), однако призывает не делать поспешных выводов. Об этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters, заявил представитель ведомства.
Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас- Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, который убил не менее 58 человек, 515 пострадали. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.
Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо ранее заявил, что власти города пока не готовы квалифицировать произошедшее как теракт.