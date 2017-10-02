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Обсуждение референдума и насилия в Каталонии вынесено на повестку дня сессии ЕП

Международная панорама
2 октября, 20:09 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 2, октября. /ТАСС

Дискуссия состоится во второй половине дня 4 октября

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БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Обсуждение референдума в Каталонии и полицейского насилия в регионе внесено в повестку дня сессии Европарламента в Страсбурге.

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Дискуссия состоится во второй половине дня 4 октября. Этот вопрос поставил на голосование на открытии сессии глава Европарламента Антонио Таяни, депутаты немедленно проголосовали подавляющим большинством в поддержку этого предложения. Открытие сессии транслирует в прямом эфире пресс-служба Европарламента.

"Дискуссия о ситуации в Каталонии состоится в среду во второй половине дня", - заявил он. Эти дебаты в Европарламенте станут первой открытой дискуссией о последствиях и легальных аспектах референдума о независимости Каталонии на общеевропейской площадке такого уровня.

Спор о теме

Все основные группы Европарламента перед открытием сессии выступили в поддержку проведения этой внеплановой дискуссии на открывшейся в Страсбурге пленарной сессии, однако они предпочли сделать акценты на разных аспектах ситуации. Так ведущая фракция Европарламента - Европейская народная партия предложила сосредоточиться на обсуждении ситуации с верховенством права в Испании в контексте референдума в Каталонии, тогда евроскептики из фракции "Европа свободы и прямой демократии" (EFDD) настаивали на дискуссии о "произволе и насилии" национальной полиции в ходе пресечения референдума в воскресенье.

В итоге депутаты проголосовали за тему дебатов, предложенную фракцией социалистов: "Конституция, верховенство закона и права граждан в Испании в свете референдума в Каталонии".

ЕК за Мадрид

Ранее в понедельник Еврокомиссия заявила, что считает референдум в Каталонии незаконным и предупредила, что в случае выхода из состава Испании этот регион не сможет автоматически остаться членом ЕС и должен будет начать переговоры о членстве.

1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников (2,02 млн человек) высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.

Референдум проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу избирательных участков, изымая там урны для бюллетеней. В результате этих инцидентов, по данным каталонских властей, пострадали почти 1 тыс. человек. МВД Испании сообщило о ранении 13 сотрудников полиции и гражданской гвардии в ходе столкновений с избирателями.

В ближайшие дни окончательные результаты должны быть переданы в каталонский парламент, который будет принимать решение о дальнейших действиях вплоть до возможного провозглашения независимости в одностороннем порядке.

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