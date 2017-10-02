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СМИ: Асад принял российскую делегацию во главе с замминистра энергетики РФ Молодцовым

Международная панорама
2 октября, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Стороны подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений путем развития торгово-экономического сотрудничества и расширения инвестиций между двумя странами, отмечает агентство SANA

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Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад принял в понедельник российскую делегацию во главе с замминистра энергетики РФ Кириллом Молодцовым, в состав которой вошли экономисты из правительства России и представители крупных российских компаний. Об этом сообщило агентство SANA.

По информации издания, в ходе встречи затрагивалось стратегические сотрудничество между Сирией и Россией. Стороны подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений путем развития торгово-экономического сотрудничества и расширения инвестиций между двумя странами, в частности в области нефти, газа, фосфатов, транспорта, фармацевтической промышленности, развития водных ресурсов. Также было заявлено о необходимости разработки практических механизмов для ускорения восстановления того, что было разрушено террористами в Сирии.

Президент Сирии подчеркнул, что победы, достигнутые Сирийской Арабской Армией с помощью дружественных стран, прежде всего России, и, как следствие, возвращение безопасности и стабильности во многие регионы страны, проложили путь для запуска экономической активности и работ по реконструкции. Он отметил, что в реконструкции Сирии примут участие страны, которые выступали на стороне сирийского народа в его борьбе с терроризмом.

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