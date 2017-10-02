Госдепартамент ответил на заявление МИД о проникновении спецслужб США на дипобъекты РФ

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ВАШИНГТОН, 2 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Представители Госдепартамента совершили обход помещений российских объектов после того, как последние дипломаты покинули их. Такой ответ дали в понедельник корреспонденту ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве на просьбу прокомментировать заявление МИД РФ о том, что представители спецслужб США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, в частности в Сан-Франциско.
"После того, как последние жильцы покинули объекты, мы совершили обход, чтобы закрыть жилые помещения и убедиться в том, что все покинули территорию", - сообщили там. "Госдепартамент будет охранять и обслуживать объекты в соответствии с нашими обязательствами. Получить доступ на территорию офисных помещений можно будет только с разрешения Госдепартамента", - пояснили в ведомстве.
Ранее МИД РФ опубликовал в Facebook видеозапись, на которой видно, как предположительно двое сотрудников американских спецслужб в темное время суток совершают обход вокруг территории генконсульства РФ в Сан-Франциско с фонарями, а после того, как к ним устремляются люди с камерами, неизвестные скрываются в машине.