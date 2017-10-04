Виновник бойни в Лас-Вегасе принес оружие в отель без посторонней помощи

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НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Виновник бойни в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) Стивен Пэддок самостоятельно пронес огнестрельное оружие в гостиницу Mandalay Bay и открыл стрельбу, разбив окно в своем номере с помощью тяжелого орудия, похожего на молот или кувалду. Об этом сообщил в понедельник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN.
"Мы знаем, что он [Пэддок] пронес оружие самостоятельно", - заявил шериф, добавив, что не склонен оглашать непроверенную информацию или делиться с общественностью догадками.
Ломбардо уточнил, каким образом злоумышленнику удалось вести прицельную стрельбу по толпе народа из номера гостиницы, в котором нет балкона и было лишь окно из высокопрочного стекла, которое нельзя открыть изнутри. "Мы считаем, что у него был инструмент, похожий на молот", - сказал шериф.
По его словам, следственные мероприятия завершены в номере гостиницы, которая возобновила работу в штатном режиме за исключением 32-го этажа. Сотрудники ФБР провели обыск в доме преступника в городке Мескито и планируют получить ордер на обыск еще одной собственности на севере штата Невада. "Пока мы не обнаружили ничего [кроме оружия], чтобы позволяло плохо судить о нем [Пэддоке]", - отметил Ломбардо.
Мотивы преступника по-прежнему не установлены. "Я в данный момент не могу понять, что было на уме у психопата", - заявил шериф, отвечая на вопросы журналистов. Представитель отделения ФБР по Лас-Вегасу Аарон Рауз на этой же пресс-конференции заявил об отсутствии информации о связях Пэддока с международными террористическими группировками.
Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас- Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, в результате чего погибли не менее 58 человек, 515 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.