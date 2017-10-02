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CNN: отец устроившего стрельбу в Лас-Вегасе ранее был грабителем банков

Международная панорама
2 октября, 21:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, октября. /ТАСС

По данным телеканала, мужчина также числился в списке 10 наиболее активно разыскивавшихся ФБР преступников

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НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Отец Стивена Крэйга Пэддока, устроившего бойню в Лас-Вегасе, одно время был грабителем банков. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

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По ее информации, мужчина, скончавшийся несколько лет назад, некогда числился в списке 10 наиболее активно разыскивавшихся ФБР преступников. Другие подробности не приводятся.

Сам Пэддок, согласно данным телекомпании, до выхода на пенсию работал бухгалтером. Он имел охотничью лицензию, выданную властями штата Аляска, а также лицензию на управление легким самолетом, срок действия которой уже истек. Пэддок проживал в городке Мескит на севере штата Невада. Сотрудники полиции, по сведениям CNN, уже провели обыск в его доме, но не обнаружили ничего необычного.

 

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