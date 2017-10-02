Штаб возглавляемой США коалиции опроверг информацию об авиаударе по отрядам "Хезболлах"

CBS: умер музыкант Том ПеттиКультура 2 октября, 23:18
Источник: Telia увеличивает продажу акций "Мегафона" до 38,5 млн штукЭкономика и бизнес 2 октября, 23:04
Анчелотти заявил, что будет отдыхать от футбола 10 месяцев после увольнения из "Баварии"Спорт 2 октября, 22:07
Четыре шайбы Гусева помогли СКА обыграть "Локомотив" в матче КХЛСпорт 2 октября, 21:54
Футболист ЦСКА Дзагоев пропустит около шести недель из-за травмы ахиллова сухожилияСпорт 2 октября, 21:35
Госдепартамент ответил на заявление МИД о проникновении спецслужб США на дипобъекты РФМеждународная панорама 2 октября, 21:22
Ягр близок к подписанию контракта с клубом НХЛ "Калгари"Спорт 2 октября, 21:20
На митинге в Барселоне каталонские студенты забрасывают полицейских бумажными самолетикамиМеждународная панорама 2 октября, 20:57
Медведев постановил создать комиссию по проведению Всероссийской переписи населенияОбщество 2 октября, 20:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция не наносила авиаудар по бойцам ливанского шиитского движения "Хезболлах" на востоке Сирии. Об этом заявил в понедельник полковник американских сухопутных войск Райан Диллон - официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.
"Авиаудары <...> не наносились в зоне проведения операции коалиции. Мы боремся с ИГ (запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" - прим. ТАСС) в районе Ракки и к востоку от Евфрата", - написал офицер на своей странице в Twiter.
Strikes reported E of Palmyra #Syria killing 7 Hezbollah is NOT #CJTFOIR area of Opns. Our fight is with #ISIS; #Raqqa & E of Euphrates.— OIR Spokesman (@OIRSpox) 2 October 2017
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что по меньшей мере семь бойцов "Хезболлах" погибли в результате бомбардировки к востоку от Пальмиры.
"Хезболлах" - шиитское исламистское движение, базирующееся в Ливане. В последние годы его бойцы сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. Движение признано террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В отношении "Хезболлах" действуют американские санкции.