СМИ: два подаренных Россией самолета МиГ-29 прибыли в Белград

БЕЛГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Российский транспортный самолет Ан-124 доставил из Москвы в Сербию два истребителя МиГ-29. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на собственные источники газета Blic.

По ее данным, военная техника прибыла в разобранном виде на военный аэродром Батайница под Белградом.

Ранее национальная телерадиокомпания Сербии проинформировала, что доставка МиГ-29 осуществляется в обстановке строжайшей секретности, а возле аэродрома запрещены любые виды съемки.

Официального заявления о прибытии российских самолетов от руководства Сербии не поступало. Министерство обороны страны на запрос ТАСС ответило, что соответствующая информация будет опубликована позднее. Сербский президент Александар Вучич, общаясь в понедельник с журналистами, сказал, что "выступит с заявлением после того, как техника прибудет". По неофициальным данным, все шесть самолетов доставят в Белград до 6 октября.

30 сентября министр обороны республики Александар Вулин сообщил, что шесть истребителей МиГ-29, подаренных Россией Сербии, могут к 20 октября прибыть в Белград и принять участие в параде в честь освобождения сербской столицы от немецкой армии. 26 сентября газета "Вечерне новости" проинформировала, что 20 октября ожидается визит в Белград министра обороны РФ Сергея Шойгу, к которому может быть приурочена поставка военной техники.

Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. При этом модернизация самолетов будет осуществлена в три этапа и обойдется республике в сумму от 180 млн до 230 млн евро. Также обсуждается вопрос о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска". В 2018 году восемь МиГ-29 и два дивизиона зенитных ракетных комплексов "Бук" передаст Сербии Белоруссия с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию.