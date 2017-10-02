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В МВД Украины заявили, что в деле Шеремета нет реальных подозреваемых

Международная панорама
2 октября, 22:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, октября. /ТАСС

Если бы были подозреваемые, они могли бы оспорить решение украинского суда в международной инстанции, отметил советник главы МВД Украины Антон Геращенко

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КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Подозреваемые, причастные к убийству журналиста Павла Шеремета в Киеве в июле 2016 года, на которых можно было бы подать в суд, у следствия отсутствуют. Об этом в понедельник заявил советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

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"По делу Шеремета пока у следствия, к сожалению, нет подозреваемых, на которых можно было бы с уверенностью подавать в суд как на людей, которые это сделали", - признал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, в противном случае такие подозреваемые могли бы оспорить решение украинского суда в международной инстанции.

"Украина - член Конвенции по защите прав человека, все решения наших судов подлежат просмотрам, если есть такая возможность, в ЕСПЧ (Европейском суде по правам человека)", - добавил он.

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