Пушилин: закон о реинтеграции Донбасса отдаляет от мирного решения конфликта в регионе

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Законопроект о реинтеграции Донбасса, который украинские парламентарии намерены на этой неделе внести в Раду, еще больше отдаляет от мирного решения конфликта в регионе. Такое мнение высказал в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" полномочный представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах в Минске Денис Пушилин.

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"Зачастую [президент Украины] Петр Порошенко вынужден оправдываться перед западными партнерами, по крайней мере, имитировать какую-то деятельность и, по всей вероятности, демонстрируя данный закон о реинтеграции, он будет пытаться представить его как выполнение минских соглашений. Если проанализировать весь комплекс мер [по реализации минских соглашений], то мы видим что ничего не выполнено, абсолютно ничего", - сказал он.

По словам Пушилина, закон о реинтеграции Донбасса не обсуждался с представителями республик Донбасса, как того требуют минские соглашения. "К сожалению, это еще дальше отдаляет мирное разрешение конфликта", - заключил он.

Суть реинтеграции

На Украине сейчас активно разрабатывается законопроект, который получил название "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" (о реинтеграции Донбасса). В нем по отношению к Донбассу вводится понятие "временно оккупированных территорий". При этом расширяются полномочия президента в плане возможности использования вооруженных сил.

По данным председателя фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Артура Герасимова, законопроект о реинтеграции уже доработан и может быть внесен в парламент Украины 4 октября. Он уточнил, что к настоящему моменту относительно этого документа "все консультации уже проведены, решения приняты, идет окончательная юридическая доработка".

Однако многие депутаты выражают недовольство, так как не видели текста этого законопроекта.