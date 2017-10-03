Politico: в отношении главы МВД США идет проверка из-за его полетов частными самолетами

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Надзорный орган министерства внутренних дел (МВД) США запустил проверку в отношении главы ведомства Райана Зинке из-за того, что он пользовался частными самолетами для передвижений по стране. Об этом в понедельник сообщило издание Politico со ссылкой на представителя аппарата генерального инспектора МВД Нэнси Ди Паоло.
По ее словам, проверка была инициирована еще в конце прошлой недели в результате "множества поступивших жалоб".
В четверг газета The Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники, что глава министерства внутренних дел США воспользовался минувшим летом частным чартерным рейсом из Лас-Вегаса (штат Невада) в свой родной город Уайтфиш (штат Монтана). Полет обошелся налогоплательщикам в $12,4 тыс. При этом билет коммерческих авиалиний того же маршрута стоит всего $300.
Обвинения в использовании бюджетных средств для оплаты полетов на частных самолетах в последнее время звучали в адрес нескольких членов кабинета президента США Дональда Трампа, в частности, уже экс-министра здравоохранения и социальных служб страны Томаса Прайса, который в пятницу покинул свой пост.