AFP: пять человек задержаны во Франции в рамках расследования о подготовке теракта

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ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Французская полиция задержала в понедельник пять человек в рамках начатого расследования о возможной подготовке теракта в Париже. Об этом сообщило агентство AFP по данным, полученным из следственных кругов. По имеющимся данным, все задержанные были помещены под стражу.
В ночь с пятницы на субботу полицейскими в 16 округе Парижа (юго-запад города) были обнаружены четыре баллона с газом. Два из них были установлены рядом с подъездом и два - в самом подъезде жилого дома. Вокруг баллонов было разлито горючее. Рядом с ними был найден мобильный телефон с выведенными из него оголенными проводами, что, по мнению экспертов, "может рассматриваться как взрывное устройство".