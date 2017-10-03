Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: пять человек задержаны во Франции в рамках расследования о подготовке теракта

Международная панорама
3 октября, 1:15 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, октября. /ТАСС

Аресты прошли в рамках расследования о возможной подготовке теракта в Париже

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Французская полиция задержала в понедельник пять человек в рамках начатого расследования о возможной подготовке теракта в Париже. Об этом сообщило агентство AFP по данным, полученным из следственных кругов. По имеющимся данным, все задержанные были помещены под стражу.

В ночь с пятницы на субботу полицейскими в 16 округе Парижа (юго-запад города) были обнаружены четыре баллона с газом. Два из них были установлены рядом с подъездом и два - в самом подъезде жилого дома. Вокруг баллонов было разлито горючее. Рядом с ними был найден мобильный телефон с выведенными из него оголенными проводами, что, по мнению экспертов, "может рассматриваться как взрывное устройство".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
2
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
3
Слуцкий впервые признан тренером недели в чемпионшипе
4
Навального приговорили к 20 суткам ареста за призывы к несанкционированным митингам
5
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58
6
Миссия ОБСЕ назвала некорректной информацию Киева о количестве наблюдателей от России
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама