ООН: с начала 2017 года беженцами стали более 2 млн человек

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ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 2 млн человек были вынуждены покинуть свои страны в 2017 году. Эти данные привел, выступая на открывшейся в понедельник в Женеве 68-й ежегодной сессии Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) глава этого ведомства Филиппо Гранди.
"В 2017 году более двух миллионов человек покинули свои страны в качестве беженцев, - отметил он. - Часто они больны, травмированы и голодны, находятся в отдаленных населенных пунктах, в общинах, страдающих от нищеты и недостаточного развития". Гранди напомнил, что по состоянию на конец 2016 года в мире насчитывалось 65,6 млн вынужденных переселенцев, и на протяжении пяти лет отмечается тенденция к росту их числа.
Наибольшее число беженцев и перемещенных лиц в мире приходится на Сирию, сказал верховный комиссар. "Гражданские лица принимают на себя основной удар военных конфронтаций в ключевых стратегических населенных пунктах, таких, как Ракка и Дейр-эз-Зор", - сказал он, подчеркнув, что "без политического решения продвижение в направлении стабильности будет фрагментарным и ограниченным".
Гранди отметил, что возвращение беженцев в свои страны возможно только на добровольной основе. По его словам, необходимо поддерживать вынужденных переселенцев, которые "находят свой собственный путь к решению, даже в неблагоприятных обстоятельствах".
Сессия Исполкома УВКБ, являющегося высшим органом этого ведомства, продлится до 6 октября.